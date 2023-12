Fedez in lacrime a Domenica In | «A Sanremo ero al culmine della depressione | ho temuto il peggio Come ne sono uscito? Grazie alla mia famiglia»

Leggi su open.online

(Di domenica 3 dicembre 2023) «Ho avuto paura, tuttora ne ho molta: in 34 anni ne ho viste un po’. Sia il fisico che la mente non vanno trascurati». Così, ospite aIn, ha ricordato le sue ultime vicissitudini, in un’intervista emozionante che ha spinto alletanto il cantante-influencer quanto la conduttrice Mara Venier, scioltisi ala fineconversazione in un lungo abbraccio e in un pianto composto. «Ho avuto due ulcere, poi un principio ischemico allo stomaco per fortuna individuato in tempo dai medici», ha rivelato, che ha voluto però riporre al centroconversazione il temasalute mentale. «Un’emergenza concreta» che lo ha toccato in prima persona: «Ho dovuto fare i conti con la possibilità di morire. Devi affrontare forse l’evento più grande, e ...