Fedez | «Ho pensato di farla finita | la mia famiglia mi ha salvato»

(Di domenica 3 dicembre 2023) A «Domenica In», il rapper ha raccontato il momento più difficile della sua vita e come ne è uscito, ma anche la necessità di accendere i riflettori sulla salute mentale, ancora privilegio di pochi oltre che tema troppo spesso oggetto di tabù. Parlarne è fondamentale, per far capire che corpo e mente sono una cosa sola