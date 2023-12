Fedez | “Ho pensato al suicidio | sono ancora qua per la mia famiglia”

(Di domenica 3 dicembre 2023) La Rai apre nuovamente le porte a. Domenica 3 dicembre, all’interno di “Domenica In”, è andata in onda l’intervista

Fedez da Mara Venier: "Ho pensato al suicidio, mi ha salvato la famiglia"

L'idea del suicidio e l'amore della famiglia.si confessa nel salotto di Mara Venier a Domenica In, nella puntata di oggi. "Se oggi sono ancora qui e non sono andato oltre la progettualità è solo per la mia famiglia: a volte il dolore è ...

