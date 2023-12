Fedez e Mara Venier in lacrime a Domenica In | “Mi hai aiutata | ma non ho fatto in tempo”

Leggi su tpi

(Di domenica 3 dicembre 2023) Durante la lunga intervista aIn,sono scoppiati in, in un momento molto toccante. Il cantante ha parlato della depressione e della malattia che lo ha colpito negli ultimi mesi: “Io mi sono trovato a dover fare i conti con la possibilità di morire e ricordo che il pensiero di affrontare una cosa così grande in modo così precoce non è sano per la tua mente, certamente è traumatico”.ha anche ammesso di aver pensato di compiere gesti estremi: “Credo che al pari della salute del corpo, anche quella della mente dovrebbe essere coperta dal sistema sanitario nazionale. Se io oggi sono ancora qua e non sono andato oltre la progettualità del farmi del male, è semplicemente per la mia famiglia. A volte il dolore è così forte che pensi anche a dei gesti ...