Fedez confessa | “Ho pensato a gesti estremi Cosa è accaduto durante la malattia”

(Di domenica 3 dicembre 2023)fa tappa a Domenica In: il racconto del rapper nel programma di Mara Venier. Le parole dallaal matrimonio con Chiara Ferragni Grande puntata di Domenica In che ha visto tra gli ospiti in studio anche. Il cantante e marito di Chiara Ferragni si è raccontato nel programma condotto da Mara Venier, raccontando i suoi ultimi mesi ma non solo. Dalle origini della storia con Chiara Ferragni fino alla depressione che lo ha colpito negli ultimi tempi, il rapper milanese si è aperto a 360, partendo anche delle recenti emorragie che hanno complicato i suoi giorni: “La sera prima mi sono sentito male e il giorno dopo sarei dovuto partire per Los Angeles. Se fosse successo in volo sarebbe stato fatale. Erano due emorragie interne. Ho perso la metà del sangue che ho in corpo. Ho avuto paura e anche adesso la paura è tanta. Il ...