Fedez a Domenica In | “Ho pensato di farla finita | salvo grazie alla mia famiglia”

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ospite aIn,si è raccontato nel salotto di Mara Venier: “Devo dire che sto bene, mi sto riprendendo. Un po’ di acciacchini ma sto bene”, ha detto il cantante. Lo scorso ottobre è stato ricoverato per la rottura di due ulcere anastomiche: “Ho avuto paura, tuttora non nego che è tanta perché a 34 anni ne ho viste un po’ e ho capito che il mio fisico ha reagito a cose abbastanza invasive. C’è il corpo da una parte e la mente dall’altra, mente che a volte trascuriamo, invece vanno di pari passo”, ha sottolineato. “La mattina avrei avuto un volo per Los Angeles: fortunatamente ho avuto dei sintomi la mattina. Se avessi avuto quello che ho avuto in volo, sarebbe stato fatale”, ha ammesso il rapper. Poi il cantante ha iniziato a parlare di salute mentale, un tema a lui caro: “Io posso parlare per la mia esperienza. Mi ...