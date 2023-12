Fedez a Domenica In choc | «Ho pensato di fare un gesto estremo»

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 3 dicembre 2023) Una bella e commuovente intervista diIn. Il rapper ospite nel salotto di Mara Venier si è raccontato a cuore aperto partendo dall'ultimo periodo buio della sua vita a causa della malattia. Come è noto, qualche mese fa è stato ricoverato e operato per via di due ulcere che gli hanno causato emorragie, "ho perso molto sangue, la metà di quello che avevo in corpo". La sera prima di partire per Los Angeles ha avuto uno svenimento e questo è stato il segnale della prima emorragia. Ha avuto paura e anche adesso la paura è tanta. Il suo fisico reagisce e ha reagito a cose invasive. AInnon ha nascosto di averanche a gesti estremi e di aver sofferto molto. A salvarlo è stata la sua famiglia, il supporto dei suoi familiari e il pensiero di poter ferire chi lo ...