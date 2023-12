Federica Brignone record di longevità | la meno giovane a vincere in Coppa del Mondo! Storico record in gigante

(Di domenica 3 dicembre 2023)ha vinto ildi Tremblant e ha così conquistato il primo successo stagionale nelladel Mondo di sci alpino. Si tratta del 22mo sigillo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante.è diventata l’atletaundidel Mondo. L’azzurra ha infatti trionfato sulle nevi canadesi all’età di 33 anni e 141 giorni, superando il primato dell’austriaca Anita Wachter (32 anni e 319 giorni). Come riporta Massimiliano Ambesi, telecronista di Eurosport, soltanto due atlete sono riuscite a salire sul gradino più alto del podio nel massimo circuito internazionale itinerante a un’età ancora più longeva: si tratta della ...

Ci tenevo tanto a ottenere qui un bel risultato: in Canada non avevo mai vinto". Lo dice Federica Brignone, visibilmente soddisfatta, dopo la premiazione dello slalom gigante di Coppa oggi in Quebec.