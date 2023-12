Fanno bene i cibi pronti del supermercato?

Leggi su panorama

(Di domenica 3 dicembre 2023) Davvero gli alimenti già, e così comodi, che spesso portiamo in tavola sono sconsigliabili? Non sempre, non tutti. E a dirlo sono gli stessi scienziati. A fare male, in ogni caso, sono le convinzioni nutrizioniste inflessibili. Malsani, nocivi per salute e forma fisica: è così che medici, nutrizionisti ed esperti di salute pubblica hanno per decenni considerato iultra-processati, cioè quegli alimential consumo, tanto comodi da portare in tavola in pochi minuti e tanto amati soprattutto dai bambini, da chi ha poco tempo e da chi non ama mettersi ai fornelli. Parliamo di tutti i piatti che troviamo in vendita surgelati, solo da mettere in forno o nel microonde, ma anche dei prodotti che mangiamo nei fast food, e poi di merendine, snack, fette biscottate, bevande zuccherate, yogurt alla frutta, cereali per la ...