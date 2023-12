Fabian Ruiz si fa male col PSG | come cambiano i piani della Juve

(Di domenica 3 dicembre 2023) Non ci voleva. Aveva appena cominciato a ritagliarsi un po' di spazio in più,, ed ecco un brutto infortunio alla spalla...

Commenta per primo Non ci voleva. Aveva appena cominciato a ritagliarsi un po' di spazio in più,, ed ecco un brutto infortunio alla spalla nel match disputato dal Psg contro il Le Havre, che ha aperto la domenica di Ligue 1. L'ex centrocampista del Napoli, già utilizzato poco da Luis ...

Prima dell'espulsione di Donnarumma per un intervento brutale, Fabián Ruiz era uscito dal campo in barella per un brutto infortunio. Le condizioni di Fabián Ruiz Il centrocampista ex Napoli è uscito ...

Tegola in casa Psg, che oltre ad aver perso per squalifica Donnarumma, ha visto anche uscire dal campo per infortunio il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz. 6 minuti dopo il suo ingresso in campo, il ...