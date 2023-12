FA Cup 2023 24 | tempo di big match al terzo turno | in programma Arsenal-Liverpool

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) Sono stati sorteggiati i terzi turni della prossima FA CUP, con scontri che già iniziano ad essere molto entusiasmanti ed abbastanza equilibrati. La partita che sicuramente spicca sul calendario è quella che porrà difronteche già aldella coppa si affronteranno e si sfideranno a colpi di gol e di spettacolo. Questi i sorteggi completi. 1 Luton Town v Bolton Wanderers 2 Shrewsbury Town v Wrexham or Yeovil Town 34 Stoke City v Brighton & Hove Albion 5 Norwich City v Crewe Alexandra or Bristol Rovers 6 West Ham United v Bristol City 7 Tottenham Hotspur v Burnley 8 Fulham v Rotherham United 9 West Bromwich Albion v Aldershot Town or Stockport County 10 Southampton v Alfreton Town or Walsall 11 AFC Wimbledon or Ramsgate v Ipswich ...