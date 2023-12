Ex Lazio sotto accusa | usava bollino invalidi di una persona morta

Leggi su notizie

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il giamaicano sarebbe protagonista di un fatto increscioso e dovrebbe pagare una multa salata: la sua risposta Un ex giocatore della– secondo quanto riportato dal Mirror – sarebbe nei guai. Si tratta di Ravel Morrison, che dopo che la sua carriera nel mondo del calcio non è mai riuscita a decollare, ora sta avendo qualche problema con le leggi inglesi. Infatti, proprio di recente, sarebbe stato condannato a pagare quasi 2.000 sterline perché sorpreso a utilizzare un distintivo blu (una sorta diriservato agli) appartenente a unadeceduta nel centro di Manchester. Il centrocampista, che ora ha 30 anni, ha ammesso anche di aver acquistato il tagliando “da qualcuno che si trovava a Old Trafford”, ed è stato condannato per frode.– ...