Europa sonnambula in un mondo che brucia Perché l’Ue ha abdicato a qualsiasi ruolo nella gestione delle crisi | incluse le sue

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Disorientata, immobile, marginale. Non sono davvero begli aggettivi e purtroppo si possono tutti, a buona ragione, accostare oggi all’. Quando l’Unione europea, come noi la conosciamo, iniziò a prendere forma, uno dei suoi padri fondatori, Jacques Delors, disse che era “partita su una gamba sola, quella monetaria”. Da alloraha continuato a saltellare, afferrando qualche stampella, ma senza mai sviluppare il suo secondo arto. Per un po’ è andata, tutto sommato, bene. Per un decennio la storia è parsa davvero essere finita, con unche sembrava ormai tendere quasi all’unisono verso lo sviluppo di commerci ed economie. Dopo il 1989 la Russia viene inserita nell’economia capitalistica, nel 2001 la Cina entra nell’organizzazione mondiale del commercio (Wto). Alla fine non è andata come sembrava dovesse andare ma in quella ...