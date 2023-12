Euro 2024 – Spagna | de la Fuente | “Nessuna Nazionale voleva l’Italia come rivale”

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 3 dicembre 2023) Luis de la, commissario tecnico della, ha commentato il sorteggio per, che vedrà la suaaffrontare Italia, Croazia e Albania. Queste le sue parole: de la: ”Anche Italia e Croazia saranno poco contente di essere state sorteggiate con la” “Anche Italia e Croazia saranno poco contente di essere state sorteggiate con la. Sicuramente è il gruppo più difficile del campionatopeo, ma laè anche una grande squadra. È un girone che ci chiederà di ottenere il meglio. Il gruppo è complicato, ma non ce n’è uno facile. Lasi sente forte e sono sicuro che anche i rivali non siano contenti della ...