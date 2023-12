Equitazione | Lorenzo De Luca chiude ai piedi del podio nella prova di salto a La Coruna Vince Charles

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) La sesta tappa della FEI Jumping World Cup 2023-2024, tenutasi a La, è andata in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose sul campo di gara iberico e come si è ridisegnata la classifica generale della manifestazione. A imporsi, nel jump off a percorso netto, è stato il britannico Harryche, in sella a Sherlock, ha fatto fermare il cronometro a 44.92 secondi precedendo, nell’ordine, l’austriaco Max Kühner (EIC Julius Cesar – 45.69) e lo spagnolo, padrone di casa, Armando Trapote (Tornado VS – 45.98). Al quarto posto invece, a pochissimo dal, si è sistemato l’azzurroDe: bravo a passare il primo taglio, ma purtroppo incappato in 4 penalità, in sella a F One Usa, al jump off, chiuso col crono di 41.98. Emanuele Camilli, anch’egli capace di superare la prima ...