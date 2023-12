Emergenza terzini | buona notizia per il Napoli | “Può tornare con la Juve”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 3 dicembre 2023) Walter Mazzarri potrebbe recuperare un giocatore importante per la delicata sfida della prossima settimana. Ottime chance di vederlo tra i convocati per lantus Un campionato che potrebbe riaprirsi totalmente e rimettere gli azzurri in gioco. Il sogno è chiaro e conclamato: Ilvuole riconfermarsi campione d’Italia. Per poter far sì che questo accada nuovamente, a distanza di un anno, ci sono alcuni punti da recuperare e le prossime due sfide di campionato, per gli uomini di Walter Mazzarri, avranno decisamente una grande importanza. L’avvio stagionale dei partenopei è stato tanto al di sotto delle aspettative. Se la squadra dell’anno scorso, quando in panchina c’era seduto Luciano Spalletti, era dominante in lungo e in largo, quest’anno le cose stanno andando diversamente. Ad essere complice dell’andazzo altalenante del ...