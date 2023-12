Emergenza Fuoco e Vento | Oltre Settanta Interventi dei Vigili del Fuoco nel Teramano

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 3 dicembre 2023) Teramo - "Forti Raffiche Mettono a Dura Prova le Squadre di Soccorso in Diverse Zone della Provincia" Nella notte scorsa e nel corso della giornata odierna, il Comando deideldi Teramo è stato chiamato a intervenire insituazioni dia causa delforte che ha colpito diverse aree della provincia. Le zone più colpite sono risultate essere la Val Vibrata e la costa, dove ilha causato la caduta di alberi, rami, cartelloni pubblicitari ed elementi strutturali di edifici, come comignoli e coperture. Durante la notte, le squadre deideldi Teramo e L'Aquila, in collaborazione con due squadre AIB dell'associazione di volontariato Gran Sasso ...