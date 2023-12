Elodie mai così provocante | la libertà di essere se stessa | anche in minigonna

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ancora, ancora polemiche. Non passa occasione che la cantante romana non venga presa di mira con commenti sessisti e misogini per le sue esibizioni. Ormai una routine consolidata: lei appare, sensuale e, sul palco e puntualmente sui social si scatena il pubblico maschile, pronto a far valere i propri istinti sulla ragione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@e la lap dance della discordia L’immagine da lap dancer aggrappata come mamma l’ha fatta al palo dello strip club di turno con cui l’artista ha tappezzato i muri per promuovere il concerto di martedì prossimo al Mandela Forum la dice lunga sulle intenzioni di uno spettacolo da ascoltare, cantare, ballare e, soprattutto, vedere. Strizzata nella ...