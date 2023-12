Elena Cecchettin | un tatuaggio con un orsetto per ricordare la sorella Giulia

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 3 dicembre 2023)ha deciso di rendere omaggio a sua, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, con un. La scelta che ha fatto è davvero particolare, ma allo stesso tempo emblematica: la ragazza ha scelto di mettere sul suo braccio un disegno che la giovane scomparsa aveva realizzato (aveva una grande passione per il disegno e i fumetti), accompagnata una parte del testo della canzone Little Talks del complesso Of Monsters And Men: “Te ne sei andata via. Ti ho visto scomparire. Tutto ciò che resta è un tuo fantasma. Ora siamo divise, dilaniate, non c’è niente che possiamo fare”. Il senso è evidentemente proprio quello di sottolineare quanto per lei sia difficile riuscire ad accettare quanto accaduto e riuscire ad andare avanti senza avere vicino la ...