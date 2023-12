Ecco qual è il segreto di Letizia Ortiz per tenersi in forma

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 3 dicembre 2023)è una delle reali europee più apprezzate e anche seguite sui social e non solo. Quello che spicca della regina spagnola è la sua eleganza e semplicità, nonostante il suo ruolo potrebbe permetterle un po’ più di sfarzo. Ma come fa a 51 a mancosì radiosa e con un fisico invidiabile?è il suo. Semplice nei suoi look, ma anche nel suo aspetto, che però cura più di quanto si potrebbe pensare. In effetti, la regina di Spagna ha un fisico invidiabile e nonostante i suoi 51 anni in alcune occasioni si mostra addirittura alla pari delle figlie molto più giovani di lei.però segue un preciso piano alimentare e sane abitudini percosì innonostante l’avanzare del ...