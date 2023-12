Ecco come sto | Papa Francesco non può ancora leggere l' Angelus

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) "Anche oggi io non potròtutto. Sto migliorando mala voce non mi dà... Sarà monsignor Braida ala catechesi". Cosìin collegamento da Casa Santa Marta per l'. Poi il pensiero va alla guerra: "In Israele e Palestina la situazione è grave. Addolora che la tregua sia stata rotta. Ciò significa morte, distruzione e miseria. Molti ostaggi sono stati liberati, ma tanti sonoa Gaza. Pensiamo a loro, alle loro famiglie, che avevano visto una luce, una speranza di riabbracciare i loro cari".