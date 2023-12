“È rimasto in mutande!” Ballando con le Stelle | momenti di panico in diretta | Milly costretta a fermare tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 3 dicembre 2023) Serata di ‘incidenti’ acon le. Nell’ultima puntata di sabato 2 dicembre lo show diCarlucci trasmesso da Rai1 ha visto accadere diversi imprevisti. Il più clamoroso è stata la caduta di Simona Ventura, anche se avvenuta in realtà durante le prove. Quando è stato mostrato il video la conduttrice ha spiegato: “Adesso vi facciamo vedere un filmato e capiretequello che è successo. Questo che vedete è accaduto ieri”. “Lei si è proprio schiantata a terra. Dici molto punk? Non è tanto punk, ci ha fatto prendere paura. Ha rischiato tanto, ha preso una di quelle botte. Voglio dire ai figli che la mamma non si è fatta nulla. Miracoloso, si è abbattuta come un albero. Sì è stata una brutta caduta all’indietro”. Ma non è stato l’unico imprevisto della serata. Durante ben due esibizioni ai ...