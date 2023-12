È morta la baronessa ed ex ministra inglese Glenys Kinnock

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il panorama politico britannico e internazionale piange la scomparsa di, exlaburista, parlamentare europea e moglie di Neil, ex leader del Partito Laburista.è deceduta all’età di 79 anni dopo una lunga malattia, come annunciato oggi dalla sua famiglia. Nata nel 1944,ha dedicato la sua vita al servizio pubblico, distinguendosi per il suo impegno nei confronti dell’Europa, dell’Africa e delle Nazioni Unite – le sue tre grandi passioni. La sua carriera politica è stata segnata da un profondo impegno per la giustizia sociale e la lotta alla povertà, sia nel Regno Unito che a livello globale. Il suo coraggio e la sua determinazione sono stati particolarmente evidenti nella sua battaglia contro l’Alzheimer, ...