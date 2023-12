Due italiani fanno causa in Lussemburgo a Christine Lagarde | «Con una dichiarazione ha disintegrato tutti i nostri risparmi» – Il video

(Di domenica 3 dicembre 2023) Due imprenditori– Aldo D’Agostino e Anna Nardi – hanno fattodavanti al tribunale della Corte di Giustizia europea al presidente della Bce,, per chiederle di risarcire loro la perdita disecondo loro dovuta a una improvvidadella stessadel 12 marzo 2020. D’Agostino per questo richiede un risarcimento di 2,8 milioni di euro mentre la Nardi lamenta un danno di 2,03 milioni di euro. Quel maledetto 12 marzo 2020 I due imprenditori avevano acquistato all’inizio di marzo 2020 un titolo a leva, quindi ad altissimo rischio finanziario, denominato SI FTSE.COPERP, che da contratto era in grado di moltiplicare per sette i guadagni come le perdite giornaliere. Se le perdite però ...

Altre News in Rete:

Julian Assange, giovedì 7 il conferimento della cittadinanza onoraria di Reggio

Il caso Assange in questi anni ha avuto anche il supporto dell'Ordine dei giornalisti(lo ... È possibile chiedere di riservare un massimo diposti ed è necessario presentarsi in Sala del ...

Due italiani fanno causa in Lussemburgo a Christine Lagarde: «Con una dichiarazione ha disintegrato tutti i nostri ... Open

Gli ultimi due italiani dell'Alto Adige ilGiornale.it

Cina, gli italiani entreranno senza visto (fino a 15 giorni): la nuova politica

Italiani in Cina senza visto per soggiorni che non superano le due settimane. Si tratta della misura 'sperimentale', annunciata da Pechino, che sarà applicata per buona parte del 2024 anche ad altri P ...

Formazioni ufficiali Fiorentina-Salernitana: le scelte dei due tecnici

Alle 15 scenderanno in campo Fiorentina e Salernitana al Franchi per la sfida valida per la 14esima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. FIORENTINA (4-2-3-1): ...