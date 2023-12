Dopo il successo di “RossoFuoco” | Mida presenta “Mi odierai” e infiamma lo studio VIDEO

(Di domenica 3 dicembre 2023)ha cantato questo pomeriggio ad Amici 23 il suo nuovo singolo "Mi" e il pubblico è andato in visibilio L'articolo proviene da Novella 2000.

Altre News in Rete:

Furia Thiago Motta su Nasca: 'Ne ha combinata un'altra, lui ha un'arma...'

...ancora cosa fece in Spezia - Lazio o anche quello che èa Torino (contro la Juve , ndr). Il Var è un'arma che va utilizzata bene. Siamo frustrati, i ragazzi non meritavano il pareggio...

La Lazio torna al successo dopo un mese. Bordoni e Paolocci stendono il Sassuolo Gazzetta Regionale

Due gol da rapaci d'area firmano il ritorno al successo dopo quasi un mese Sprint e Sport

Belen e la depressione: "Di Martino mi ha tradita più di 12 volte. Sono crollata, pesavo 49 kg"

Belen Rodriguez a Domenica In da Mara Venier ha parlato del tradimento di Di Martino, della sua malattia (depressione) e del prossimo matrimonio con Lorenzoni.

La Torres si infrange sul muro Fermana e non va oltre il pareggio

Dopo il successo di misura del Cesena sulla Juventus Next Gen, ieri, i ragazzi di mister Greco sono nuovamente costretti a inseguire i romagnoli per raggiungerli in vetta alla classifica, a due ...