Donnarumma | fallo killer e espulsione dopo 10 minuti

(Di domenica 3 dicembre 2023) (Adnkronos) – Prosegue il momento no di Gigio. Il 24enne portiere della Nazionale e del Paris Saint Germain è stato espulso10?nel match di Ligue 1 tra il Le Havre e il Psg, valido per la 14/a giornata. L’ex estremo difensore del Milan è stato protagonista di una brutta entrata sull’attaccante avversario Casimir. Il portiere napoletano sbaglia il tempo di uscita, l’avversario lo anticipa e subisce un calcio tra petto e volto. L’arbitro estrae il cartellino rosso con Barcola costretto a lasciare il campo per far entrare il secondo portiere Arnau Tenas. Perreduce dall’errore in Champions League contro il Newcastle continua il periodo negativo. Pur giocando il 10 uomini per praticamente tutto l’incontro il Psg si impone 2-0 grazie alle reti di Mbappé al 23? e Vitinha all’89’ e allunga ...