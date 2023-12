Donnarumma espulso | ma il Psg vince ancora col solito Mbappe

Altre News in Rete:

Nella gara della 14ª giornata di Ligue1, il Psg vince per 0 - 2 in casa del Le Havre nonostantesia statoal 10' per un calcio in faccia a Casimir. Per il portiere italiano è un momento no, dopo le papere nella precedente sfida di campionato e in Champions League contro il ...

Lecce Bologna 1-1: Piccoli risponde a Lykogiannis tra le polemiche. La classifica aggiornata

Termina 1-1, tra le polemiche, la gara delle 12:30 tra Lecce e Bologna. Al vantaggio degli ospiti con Lykogiannis ha risposto Piccoli su rigore all’ultimo respiro addirittura dopo 10 minuti di recuper ...

Non è un momento positivo per Gigio Donnarumma, già nell’ultimo turno di Champions League, il portiere del PSG aveva commesso un errore che aveva permesso al Newcastle di segnare il gol del vantaggio.