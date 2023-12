Donnarumma espulso al 10' | e Tenas diventa l' eroe del giorno

(Di domenica 3 dicembre 2023) Non è un buon momento per 'Gigio'al Paris SG. Reduce da una serie di errori, come quello contro il Monaco che ha scatenato sui social una serie di critiche nei suoi confronti, e poi l'...

Su un rinvio del Le Havre che sembrava innocuo,prima ha esitato e poi è intervenuto in ritardo su Josué Casimir della squadra di casa, abbattendolo. Per l'arbitro Bastien Dechepy non ci ...

Prosegue il momento negativo di Gianluigi Donnarumma. Dopo l’erroraccio che per poco non ... ha praticamente fatto giocare tutta la partita di Le Havre in dieci ai suoi, espulso dopo 9’ per una ...

L’espulsione di Gigio dopo una decina di minuti della sfida con il Le Havre lo ha messo sotto il tiro anche del ‘fuoco amico’ ...