(Di domenica 3 dicembre 2023) Dopo un'altra papera, la stampa francese non ha pietà per Gianluigie riserva al portiere del PSG dei brutti giudizi

Altre News in Rete:

Follia Donnarumma: uscita a vuoto e calcio in faccia all'avversario, espulso in Le Havre - Psg dopo 9' minuti

Non è un buon momento per 'Gigio'al Paris SG. Reduce da una serie di errori, come quello contro il Monaco che ha scatenato sui social una serie dinei suoi confronti, e poi l'ultimo in Champions League contro il ...

Donnarumma, critiche dalla Francia: “Può sbagliare in qualsiasi momento” Pianeta Milan

Pioggia di critiche per Donnarumma in Francia: è davvero lui il ... Diretta

Donnarumma espulso al 10', e Tenas diventa l'eroe del giorno

Reduce da una serie di errori, come quello contro il Monaco che ha scatenato sui social una serie di critiche nei suoi confronti, e poi l'ultimo in Champions League contro il Newcastle che è quasi ...

Donnarumma va a prendersi il perdono, Luis Enrique lo difende: “L’attaccante è stato veloce”

L’espulsione di Gigio dopo una decina di minuti della sfida con il Le Havre lo ha messo sotto il tiro anche del ‘fuoco amico’ ...