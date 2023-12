Dividersi errore fatale Salvini riunisce i sovranisti e avverte gli alleati

Leggi su iltempo

(Di domenica 3 dicembre 2023) «Sarebbe undividere il centrodestra in Europa». Il leader della Lega Matteosceglie, non a caso, il raduno deieuropei di Firenze per lanciare un avviso quasi definitivo aglidi governo. È vero che si affretta a precisare che con Giorgia Meloni e Antonio Tajani governo benissimo« e »non è in discussione« la tenuta del governo di centrodestra», che «durerà cinque anni e arriverà al 2027», ma altrettanto chiaro è il messaggio: «La Lega non governerà mai con i comunisti e i socialisti» e «il centrodestra scelga tra l'inciucio con socialisti e sinistra e un governo di centrodestra». Parole che suonano bene alle orecchie di chi è arrivato alla Fortezza da Basso di Firenze per 'liberare l"Europa": "Free Europe" è il titolo scelto per la kermesse organizzata dal ...