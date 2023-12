Disagio nei giovani emergenza nazionale | ma c’è una soluzione

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 3 dicembre 2023) Roma, 3 dic – Camminando per il centro di una qualsiasi città, magari la mattina per andare a scuola o il pomeriggio per rincasare dopo una lunga giornata, con un po’ di attenzione si può assistere ad una scena ormai ricorrente. Decine diche vagano con lo sguardo spento di chi dalla vita non ha avuto nulla, la stragrande maggioranza delle volte, quel viso è chinato su un cellulare. Da quei visi traspare tristezza, ansia ma soprattutto un senso di vuoto totale: per moltissimiche vivono senza ideali per cui combattere o esempi da seguire, la vita è composta solamente da quella routine devastante (fatta di scuola, social e a volte qualche allenamento), intervallata da qualche serata con gli amici il sabato sera e che spesso vede nell’abuso di alcool o droghe la principale fonte di divertimento. La maggior parte dei ...