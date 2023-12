Disabili | il Milan invita 50 tifosi rossoneri nella sua sede | visita a sorpresa di Romero

(Di domenica 3 dicembre 2023)o, 3 dic. - (Adnkronos) - In continuità con quanto propostopassata stagione, ilhato una delegazione di circa 50 appassionatie i loro accompagnatori a trascorrere una mattinata speciale nei suoi headquarter in occasione della Giornata Internazionale della Persone contà. Gli ospiti – coinvolti attraverso partner sociali del Club e di Fondazione– hanno avuto l'occasione di prendere parte gratuitamente a un tour guidato del Museo Mondo, dove hanno ripercorso tutte le tappe che hanno segnato gli oltre 120 anni di storia e di vittorie rossonere grazie alla ricca collezione di memorabilia, trofei e testimonianze esclusive. Per l'occasione, alcuni dei trofei custoditi all'interno del Museo – ...

