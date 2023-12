Diritto alla disconnessione | a che punto siamo

Leggi su dilei

(Di domenica 3 dicembre 2023) Nell’era moderna, l’avvento dello smart working ha radicalmente trasformato il nostro modo di lavorare. Se da un lato questa modalità di lavoro offre flessibilità e comodità, dall’altro ha sfumato i confini tra vita professionale e personale, portando a una nuova forma di stress lavorativo: il burnout. E così, un po’ come Andy Sachs nel film “Il diavolo veste Prada“, molti di noi si ritrovano a rispondere a e-mail in tarda serata, a partecipare a call dell’ultimo minuto o a gestire riunioni fuori orario. Questo continuo stato di allerta, e la sensazione di non avere mai una vera pausa dal lavoro, possono portare a un esaurimento fisico e mentale. Per i workaholic, questo può sembrare normale o addirittura stimolante, ma è importante riconoscere che si tratta di un fenomeno potenzialmente dannoso. Ecco perché, in un contesto lavorativo sempre più esigente, dove la disponibilità 24/7 ...