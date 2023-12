“Dio | onore | patria | fede” | “L’Ue è una minaccia” | “Bisogna fermare Kiev” Le parole degli alleati di Salvini dalla riunione di Firenze

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) “Noi abbiamo donne che possono presentarsi come uomo, il gender, ma noi chiamiamo il male come male”, dice il polacco Roman Fritz, vicepresidente della Conration of the Polish Crown, partito che ha tra gli obiettivi quello di difendere lacattolica, vicino alle istanze di Putin e dichiaratamente novax. “Per troppo tempoha consentito l’invasione di stranieri che non appartengono all’Europa e a insegnanti di sinistra di indottrinare i nostri ragazzi”, rilancia Majbritt Birkholm, del partito popolare danese. “Oggi l’Unione europea è unaper l’Europa, e questa è l’amara verità”, ha aggiunto Kostadin Kostadinov, leader del partito di destra bulgaro Revival. “Quella dell’Ucraina non è la nostra guerra, l’economia russa cresce, quella tedesca va male. L’Ucraina non può vincere questa guerra, dovrebbero ...