Diario da Gaza | “La tregua tra Israele e Hamas è arrivata troppo tardi Ormai viviamo in una città fantasma”

(Di domenica 3 dicembre 2023) «Mi continuano a dire: “Signora, perché è così contenta? Sono solo pochi giorni di pausa”. Ma io rispondo che non importa, perché ho fiducia, una pausa può portare a un’altra e poi magari al cessate il fuoco totale». Queste sono le parole che continua a ripetere Sanaa Abdelrahman, un’insegnante dila cui casa è stata completamente distrutta durante le prime settimane di guerra. Alle prime ore dell’alba, anche prima che laentrasse in vigore nella Striscia il 24 novembre scorso, centinaia di palestinesi sfollati si sono riversati sulle strade per tornare alle proprie case e vedere cosa ne restava dopo sette settimane di attacchi israeliani. «Con i miei figli ci siamo rifugiati in una scuola, appena abbiamo saputo dell’entrata in vigore dellaabbiamo iniziato a spostarci verso il nostro quartiere. Siamo scappati di ...