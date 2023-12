Di Stefano | “Krunic ai margini del Milan! A gennaio può succedere che…”

Altre News in Rete:

Milan - Frosinone 3 - 1: il tabellino

Allenatore:Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Simic, Jimenez,, Bennacer, Pobega, Adli, Chaka Traore, Romero, Camarda Frosinone (4 - 3 - 3): Turati; Monterisi (dal 40' st Cheddira), ...

Di Stefano: “Krunic ai margini del Milan! A gennaio può succedere ... Pianeta Milan

Krunic via a gennaio Il giornalista: «Ormai ai margini del Milan» Milan News 24

Krunic via a gennaio Il giornalista: «Ormai ai margini del Milan. Pioli ha deciso questo»

Rade Krunic potrebbe lasciare il Milan già a gennaio: Di Stefano spiega la scelta di Stefano Pioli sul centrocampo rossonero Rade Krunic potrebbe partire nel calciomercato Milan di gennaio. Come rifer ...

Calciomercato Milan: via Krunic, il nuovo play è un ex Serie A

Il Milan sta già valutando diversi nomi da poter acquistare nel claciomercato di gennaio o in estate: via Krunic per uin ex Serie A.