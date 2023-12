Di Lorenzo è il giocatore di movimento con più minutaggio in Serie A

(Di domenica 3 dicembre 2023) Secondo la statistica riportata da Transfermarkt, Giovanni Diè risultato il calciatore (tra quelli di) con piùinA dopo 13 giornate; 1170 minuti nelle gambe per il terzino e capitano del Napoli. Come lui anche Dragusin (Genoa), Bijol (Udinese), Pongracic (Lecce), Cristante (Roma), Luperto (Empoli), Perez (Udinese), Frendrup (Genoa); la differenza tra questi calciatori e quello del Napoli è sul Fantaindex, un valore che più è alto, più conviene prendere ilal fantacalcio. Dirisulta quindi primo in classifica, in quanto presenta un Fantaindex di 95.3; gli altri hanno un valore inferiore all’80. LA CONFERENZA STAMPA DEL CAPITANO DEL NAPOLI PRIMA DEL REAL: Un calciatore del Real Madrid che sceglieresti: «Non cambierei nessuno dei miei ...

Altre News in Rete:

Casini rivoluziona la Serie A: 'Calciatore sostituito può rientrare'

...Casini ha proposto delle nuove regole per il nostro calcio. Il presidente della Lega Serie ... Ora pensiamo anche ad altre svolte come il poter far uscire une tenerlo un po' in ...

Di Lorenzo è il giocatore di movimento con più minutaggio in Serie ... IlNapolista

Lorenzo Panzini è un nuovo giocatore del Basket Ravenna Ravennawebtv.it

La proposta di Casini sui cambi: "Poter far uscire un giocatore e tenerlo un po' in panchina per poi farlo rientrare"

“Oggi dopo la pandemia sono normali le 5 sostituzioni. Ora pensiamo anche ad altre svolte come il poter far uscire un giocatore e tenerlo un po’ in panchina per poi farlo ...

Lorenzo Musetti alle Maldive con Veronica e... Ludovico

Il tennista italiano si sta godendo le vacanze alle Maldive insieme alla compagna e al figlio in arrivo ...