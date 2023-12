Di Francesco | «Contro il Milan come con l’Inter Una chiave»

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il Frosinone ha persoil, la partita è andata quasi esattamentecon. Lo fa notare Eusebio Disu Dazn. PASSATO – Eusebio Difa notare una particolarità: «Lailè stata la fine del primo tempo. Finirlo in vantaggiopoteva accadere invece trovarsi in svantaggio cambia un po’. Mi è sembrato di rivivere la partita con, dove abbiamo ripreso subito gol nel secondo tempo. La squadra ha fatto un’ottima partita anche da punto di vista tattico e ha proposto un ottimo calcio. Peccato per le occasioni non sfruttate, ci manca quella freddezza giusta negli ultimi 15-20 metri». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...