De Laurentiis trascina il Napoli in caduta libera tra gli osanna di media e tifosi

(Di domenica 3 dicembre 2023)-Inter 0-3.-Inter è finita com’era normale che finisse. In questa stagione ilnon ha battuto alcuna grande squadra, la più forte è stata l’Atalanta dopodiché dobbiamo scivolare al Sassuolo. Quello che è cambiato, incredibilmente, è il clima che si respira in città, soprattutto attorno ad Aurelio De. I napoletani hanno impiegato quindici anni a capire che avevano un grande presidente e speriamo che non ne serviranno altrettanti per comprendere che il viale del tramonto è bello che cominciato. Il declino è sotto gli occhi di chi non indossa i prosciutti al posto degli occhiali. Adesso ilè quarto a pari merito con la Roma di Mourinho (tecnico che i napoletani considerano un pensionato), la Champions è a forte rischio. Ildeve stare molto ...