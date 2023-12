D’Aversa | «Sul rigore non c’è nessun dubbio | era anche espulsione diretta»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 dicembre 2023), allenatore del Lecce, ha parlato a Dazn nel post partita di Lecce-Bologna, partita finita in parità per undell’ultimo minuto a favore dei giallorossi. Il tecnico della squadra sul: «Falcone? Essendo un portiere strutturato abbiamo deciso di mandare avanti lui. Abbiamo fatto noi meglio il primo tempo, loro dopo il gol potevano trovare la seconda rete. Voglio bene a Motta, ma sulnon c’è: era– a mio parere – per chiara occasione da gol. Va dato grande merito alla voglia di non mollare mai. Questo è un punto pesante: se si va a ragionare sulla complessità della partita il pareggio è giusto» «Non c’erano dubbi su chi dovesse tirare il. Gli ...