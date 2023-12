Dall’ospedale per il Covid alla prevenzione del tumore al seno | Licini | “Il cuore grande dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 dicembre 2023) Bergamo. Può una passione per il tennis generare, come la turbina di una centrale,? Forse per la fisica è difficile dimostrare la risposta positiva, non per Giovanniche da un’associazione che raggruppa alcuni colleghi che giocano a tennis dopo le ore passate alloello della banca Cariplo ha saputo creare una realtà benefica come l’Accademiaper ladi Bergamo. Una realtà unica nel suo genere in Italia. Fondatore e motore di questa accademia è proprioche ha resoquesto “club del bene”. Lo abbiamo al Relais San Vigilio, davanti all’ormai noto caminetto per i nostri discorsi della domenica. C’è il terremoto ad Amatrice e l’Accademiaper la ...