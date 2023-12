Cuciniamo insieme | risotto alla zucca e noci

Leggi su panorama

(Di domenica 3 dicembre 2023) Si avvicina a grandi passi il Natale e il meteo si adegua, così abbiamo pensato di rivolgerci(ce ne ha regalata una straordinaria un nostro amico che le coltiva per diletto nel cuore della Maremma) per dare colore ecaloretavola. Lache è un toccasana perché con i carotenoidi aiuta, con le vitamine sostiene, con i sali idrata – la natura non fa mai le cose a caso e quando l’orto propone vuol dire che la stagione lo impone ecco perché nutrirsi secondo il calendario delle coltivazioni fa bene davvero, anche al portafoglio – ha una eccezionale versatilità gastronomica e rende immediatamente confidente e tradizionale un piatto. Questo che presentiamo è perfetto anche per chi segue un regime vegetariano. Ingredienti - 360 grammi di riso italiano (noi abbiamo optato ...