Crosetto “La Nave Vulcano è giunta in Egitto | curerà civili feriti”

(Di domenica 3 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “in. A bordo sale operatorie e ambulatori in cui medicie militari di diversi Paesi curerannodi striscia Gaza. L'Italia, come promesso, sta facendo la sua parte. Questo è risultato di un lavoro di squadra”. Così il ministro della Difesa, Guido, su X.– foto Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS).

Sulla nave Vulcano c’è anche una stanza per gestire i malati in codice rosso. "L'Italia, come promesso, sta facendo la sua parte per Gaza", ha sottolineato il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

