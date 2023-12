Costacurta | «Napoli | gara più difficile Inter è padrona»

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 dicembre 2023) Al termine dellatra Milan e Frosinone a San Siro, negli studi di Sky Sport si è commentato il big match in programma domenica tra. A parlarne è stato Alessandro. PAURA – Alessandro, ex calciatore ed oggi opinionista sportivo, negli studi di Sky Sport, nel post-partita di Milan-Frosinone, ha parlato anche del big match train programma tra meno di 24 ore allo stadio Maradona. Queste le sue parole: «Unache vedo piùper il. L’la vedodelle sue prestazioni, non va mai in difficoltà. Perdeva tre a zero qualche giorno fa e a un tratto ha deciso di accendere il motorino. Si gioca però su un campo ...