Così non fa neanche lo stesso inizio La stoccata di Renzi a Meloni

(Di domenica 3 dicembre 2023) Pillole da uno che di referendum se ne intende, suo malgrado. “Giorgia non farlo perché lo perdi”, è l'avvertimento che Matteoha voluto indirizzare al premier, che è alle prese con la riforma più importante da quando si è insediato a Palazzo Chigi: quella del premierato. Il leader di Italia Viva perse il suo referendum nel 2016, e quello segnò l'del suo inesorabile declino politico, almeno in termini di consensi popolari. Durante la trasmissione Stasera Italia in onda su Rete 4 domenica 3 dicembre, l'ospite del conduttore Augusto Minzolini si è speso, dall'alto della sua esperienza negativa, per offrire un consiglio al leader di Fratelli d'Italia: “Fossi in lei cercherei un accordo, anche con il Partito Democratico”. Il rapporto tranon è mai stato propriamente ...