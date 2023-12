Cosa si dicevano Clinton e Eltsin su Putin? Lo raccontano Lazzarini Merloni e Spiri

Leggi su formiche

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il 3 luglio 1991, una delegazione russa del Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale incontra a Bruxelles il segretario generale della NATO, Manfred Wörner, e ne sollecita l’impegno verso una «graduale diminuzione degli sforzi militari» che certo aiuterebbe «le forze democratiche e coloro i quali in Russia si battono per consistenti tagli al bilancio della difesa», così da destinare maggiori risorse all’attuazione delle riforme economiche. Su questo terreno – recita un memorandum declassificato negli Archivi di Mosca – si misura il «ritardo politico» della comunità atlantica, che potrebbe essere sfruttato dalle «forze conservatrici» per «mantenere il complesso militare industriale dell’U e rallentare il processo di trasformazione democratica in corso». Nel futuro della NATO non si intravedono progetti di espansione territoriale, anzi l’ipotesi viene scartata «da tredici degli ...