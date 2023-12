Cosa lega l’attacco a Parigi e le mediazioni di Macron su Gaza

Leggi su formiche

(Di domenica 3 dicembre 2023) Per colpire ha scelto i giorni in cui Emmanuelera impegnato a stringere le mani a diversi leader arabi – tra cui l’egiziano Abdel Fattah al Sisi, con cui l’incontro a Dubai in occasione della COP28 è diventato un modo per parlare della soluzione a due stati della questione israelo-palestinese. Ma forse la ricostruzione del contesto temporale e del momento è prematura: la procura anti-terrorismo francese è nelle prime fasi di indagine dopo l’accoltellamento di ieri sera tra il ponte di Bir-Hakeim e la Tour Eiffel costato la vita a un turista tedesco. I testimoni, svariati visto che la zona è appena a lato dell’area più turistica di, raccontano che Armand Rajabpour-Miyandoab, l’autore del, abbia urlato “Allahu Akbar” mentre sferrava coltellate contro l’uomo e la sua compagna, ferendo anche lei e almeno un altro ...