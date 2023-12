Coppa d’Asia 2024 | la Palestina andrà in ritiro in Algeria dal 12 al 22 dicembre

(Di domenica 3 dicembre 2023) In vista dellain Qatar, lainindal 12 al 22. La Federcalcio algerina ha annunciato che la nazionale palestinese si ritroverà ad Annaba per preparare la manifestazione iridata che si disputerà dal 12 gennaio al 10 febbraio dell’anno nuovo. SportFace.

