Convocati Torino Atalanta | ci sarà Kolasinac domani sera?

Calcio: Atalanta; lesione per Scamacca, salta Torino

Niente trasferta adomani per Gianluca Scamacca. Il centravanti dell'Atalanta, uscito affaticato dal match di giovedì sera in Europa League contro lo Sporting Lisbona, resta fuori daiper una lesione ...

14ª Serie A TIM 23/24 – Torino-Atalanta: i convocati Atalanta

I convocati per Torino: rientrano Zappacosta e De Ketelaere

In una giornata non facile sotto l’aspetto degli infortuni, mister Gasperini può sorridere per il rientro tra i convocati di Davide Zappacosta e Charles De Ketelaere, che oggi vi avevamo descritto com ...

Napoli – Inter, i convocati di Mazzarri: la scelta su Zielinski

In vista del big match tra Napoli ed Inter di questa sera, il club partenopeo ha diramato la lista dei convocati di mister Mazzarri.