Convocati Napoli-Inter | la decisione ufficiale su Zanoli e Lindstrom

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 3 dicembre 2023) Poche ore al fischio di inizio tra, Walter Mazzarri ha diramato la lista deiper il match del Maradona Sarà un match importantissimo ai fini della classifica. Stasera allo stadio Diego Armando Maradona sarà. Una vittoria rilancerebbe gli azzurri in classifica reinserendosi in una lotta con altre tre squadre e provando ad inseguire il sogno di uno scudetto bis. Un successo in campionato, per il secondo anno di fila, sarebbe un’impresa storica per la squadra partenopea. Molto della stagione verrà deciso nello scontro di stasera contro i nerazzurri e in quello di venerdì prossimo in cui, a Torino, ilaffronterà la Juventus. IperDa pochi minuti Walter Mazzarri ha ...